Una sola candidatura per la carica di sindaco è stata presentata a Massagno entro la scadenza dei termini di venerdì alle 18. È quella dell'esponente del Centro Simona Rusconi, che lunedì alle 17.30 firmerà quindi le credenziali e dichiarerà fedeltà alla Costituzione e alle leggi davanti al giudice di pace Tommaso Pedrazzini.

Per 20 anni e fino al 23 novembre, la poltrona era stata occupata da Giovanni Bruschetti, che in quella data aveva rassegnato le dimissioni dopo essere finito sotto inchiesta per una vicenda legata alla compravendita di un quadro.

Al suo posto in Municipio è entrata il 29 gennaio Anke Van der Mei Lombardi.

