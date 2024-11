Un settore in forte crescita tipress

L’entrata in vigore è stata decisa dal Consiglio di Stato ticinese, dopo il via libera del Parlamento.

Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso venerdì di mettere in vigore già dal 1° dicembre la moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni di esercizio a carico della LAMal nel settore delle cure infermieristiche e dell’assistenza a domicilio.

La misura era contenuta in un messaggio di luglio e approvata in settembre dal Parlamento cantonale. I termini per il referendum sono appena scaduti.

La legislazione federale permette ai Cantoni di procedere se i costi aumentano più della media nazionale.

E in Ticino a spesa media per assicurato nel settore delle cure a domicilio è in effetti tra le più alte a livello nazionale. Negli ultimi 10 anni è cresciuta del 153%.

