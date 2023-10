Keystone

In Ticino Bruno Storni non correrà per il Consiglio degli Stati: il socialista ha infatti deciso di rinunciare al ballottaggio, a favore della rappresentante dei Verdi Greta Gysin, che domenica ha ottenuto un numero superiore di preferenze.

Per la Camera alta, al primo turno l'uscente democentrista Marco Chiesa si è piazzato al primo posto con 39'024 voti, seguito dal rappresentante del Centro Fabio Regazzi (28'749) e dal PLR Alex Farinelli (27'221).

Subito dopo si sono piazzati la verde Greta Gysin (22'321) e il socialista Bruno Storni (19'359). L'elezione di ballottaggio è in programma il 19 novembre.

Swisstxt