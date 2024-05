Tamponamento a catena sulla A2 all'altezza di Grancia

Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

L'incidente, avvenuto verso le 13.45, ha causato due feriti, apparentemente non gravi. Traffico verso nord bloccato con lunghe code fino a Mendrisio.

Sara Matasci

Un tamponamento a catena sull’A2 in direzione nord all’altezza di Grancia sta causando grossi disagi alla circolazione, con code e traffico bloccato fino a Mendrisio. Il bilancio è di due feriti, apparentemente non gravi.

Due mezzi pesanti circolavano verso Lugano. Dopo una collisione fra loro, avvenuta attorno ale 13:45, un’autovettura ha colpito il secondo camion per poi essere tamponata a sua volta da un furgone che seguiva.

Le condizioni dei due feriti non sono note ma non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto sono intervenuti anche i pompieri di Lugano per la pulizia del campo stradale e la messa in sicurezza della scena.

La polizia ha provveduto alla chiusura dell’autostrada e questo ha generato rapidamente lunghe colonne che hanno raggiunto Mendrisio. Alle 15 Viasuisse segnala che la corsia di destra è ancora chiusa.