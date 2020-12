Da giovedì tampone obbligatorio per chi si reca in Italia

KEYSTONE/AP/Michael Kappeler

A partire da oggi, giovedì, chi risiede in Svizzera (così come in altri Paesi europei) e vuole andare in Italia deve effettuare un tampone nelle 48 ore precedenti e certificare la sua negatività.

Esentato dall’obbligo chi si sposta per motivi di lavoro, salute e stretta necessità. Pertanto, se da domenica la Lombardia dovesse diventare zona gialla, così come annunciato dal governatore Attilio Fontana, ci si potrà recare soltanto con l’esito negativo di un test, tranne che per le eccezioni citate, ovvero, motivi di lavoro, salute o di assoluta necessità.