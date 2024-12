Ti-Press

L’introduzione dell’insegnamento del tedesco in prima media in Ticino potrebbe aspettare ancora.

Swisstxt

Contrariamente a quanto approvato dal Gran Consiglio nel 2023, il Governo ha reso noto che posticipare l’entrata in vigore della novità all’anno scolastico 2026-27, anziché al 2025-26, sia la scelta «più responsabile in questo momento».

Il Governo ha usato queste parole in un messaggio in cui chiede ai deputati di approvare la proposta, motivata con la necessità di disporre di più tempo per trovare e formare i docenti.

Ne servirebbero tra le 6 e le 26 unità a tempo pieno, per un costo annuale tra gli 805'000 e i 3.2 milioni di franchi. L’ultima parola spetterà al Parlamento.

Swisstxt