Tentò di uccidere la compagna a Chiasso, chiarito il motivo della lite

Le indagini hanno chiarito i motivi della lite scoppiata la notte del 20 gennaio tra una coppia di cittadini eritrei a Chiasso, in un appartamento in via Bossi. Lo riporta la RSI.

L'uomo, davanti ai figli, aveva colpito la 35enne alla testa con un oggetto, forse un peso da palestra. La donna è stata ricoverata in ospedale, mentre lui ha preso i bambini e li ha portati verso nord: tre ore dopo la polizia lo ha fermato a Birenz, nel Canton Berna, da dove poi è stato trasferito in Ticino.

Come si è appreso venerdì, le indagini hanno chiarito i motivi della lite. Il 32enne si è arrabbiato perché era geloso della compagna. È stato recuperato anche l'oggetto con cui l'ha colpita.

Le versioni su quanto successo divergono, quindi il procuratore pubblico Roberto Ruggeri ha commissionato una perizia tecnico-scientifica per ricostruire la dinamica dei fatti.

L'uomo si trova dietro le sbarre. Entro fine estate dovrebbe arrivare una perizia psichiatrica disposta nei suoi confronti. Si ipotizzano contro di lui i reati di tentato omicidio e lesioni gravi, scrive l'emittente di Comano.