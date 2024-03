Accolta in Ticino la 13esima AVS Keystone

In Ticino il 70,9% dei votanti ha accolto l'iniziativa per la 13esima AVS. Bocciata invece con ben il 75,45% di no l'iniziativa dei giovani PLR per un aumento progressivo dell'età di pensionamento. La partecipazione al voto è stata del 58%

La 13esima AVS è stata accettata da tutti i comuni ticinesi.

Bocciato da tutti i comuni l'innalzamento dell'età pensionabile.

