Prevista una forte mancanza di manodopera entro il 2026

L’espansione dell’economia e il contemporaneo ritiro in pensione di circa 24’000 lavoratori odierni, nei prossimi cinque anni potrebbero tradursi in una forte mancanza di manodopera in Ticino, malgrado l’arrivo sul mercato di circa 28'000 giovani alla fine della formazione.

A sostenerlo è uno studio realizzato dalla SUPSI per conto dell’Associazione industrie ticinesi.

Le stime più prudenti – dato quanto visto negli ultimi anni e l’evoluzione della situazione mondiale – parlano di 5'000 impieghi che rischiano di non essere occupati. Quelle ritenute realistiche indicano 12'000. Ma potrebbero essere anche 18'000.

