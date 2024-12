Gli oratori al giubileo del tpb a Bellinzona

Dieci anni di crescita. Li ha festeggiati questa mattina (sabato) il trasporto pubblico del Bellinzonese (tpb).

Nel 2014 (primo anno di esercizio del tpb) a bordo dei caratteristici autopostali gialli, infatti, viaggiava poco più di un milione e mezzo di passeggeri (1’508’523). Passeggeri che quest’anno sono stati più di 3 milioni e mezzo (3’602’265, con un aumento quindi del 140%).

E tra il 2014 e il 2024 i passeggeri per chilometro percorso sono aumentati di ben il 92%. A titolo di confronto, si legge nel comunicato diffuso oggi, in altri agglomerati svizzeri la crescita registrata da AutoPostale per quel parametro è stata del 26%.