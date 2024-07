Immagine illustrativa/foto d'archivio. ©Ti-Press / Gabriele Putzu

Un operaio ha riportato gravi ferite, tali da mettere in pericolo la sua vita, quando è stato travolto da un carico pesante oggi, lunedì, presso il cantiere di uno stabile ad uso commerciale in via Industria a Bioggio.

SwissTXT / red Alessia Moneghini

L’incidente, riferisce la Polizia cantonale, si è verificato poco dopo le 17:00. L’uomo - un 42enne italiano residente in provincia di Varese - era impegnato nelle operazioni di scarico del materiale da un autotreno. Per cause che un’inchiesta dovrà stabilire è stato quindi investito dalla caduta di materiale pesante da un carrello elevatore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all'operaio lo hanno trasportato all'ospedale.

Come detto, sulla base di una prima valutazione medica, il 42enne ha riportato ferite gravi, tali da metterne in pericolo la vita.