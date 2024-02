Immagine illustrativa d'archivio ©Ti-Press / archivio

Un operaio addetto alla circolazione è stato urtato violentemente in Via Zurigo da un mezzo che circolava in direzione del centro di Lugano. La sua vita è in pericolo.

È di un ferito grave il bilancio dell’incidente della circolazione avvenuto sabato mattina attorno alle 8.40 in Via Zurigo a Lugano.

Stando alle prime informazioni diffuse dalla RSI, confermate poco prima di mezzogiorno dalla polizia, un operaio addetto alla circolazione è stato urtato violentemente da uno scooter di grossa cilindrata che circolava in direzione del centro città.

Secondo una prima ricostruzione, alla guida del due ruote c'era un 41enne cittadino italiano della provincia di Como. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, in prossimità di un restringimento stradale per dei lavori di potatura, ha urtato un 60enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese, che era al centro della carreggiata impegnato a regolare il traffico per conto di una società di vigilanza.

La Croce Verde di Lugano gli ha prestato le prime cure sul posto, in seguito l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano. La sua vita, stando alla nota delle forzedell'ordine, è in pericolo.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.

Forti i disagi al traffico.