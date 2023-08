Immagine simbolica. KEYSTONE/Gaetan Bally

Le FFS hanno comunicato che le restrizioni al traffico ferroviario applicate giovedì dopo il deragliamento di un treno merci nella galleria di base del San Gottardo dureranno fino al 16 agosto a mezzanotte.

I convogli tra la Svizzera interna e il Ticino quindi verranno deviati sulla tratta montana del Gottardo e i viaggi dureranno circa un'ora in più, ricorda la RSI.

Le FFS comunicano che eventuali cancellazioni sono possibili.

Update 2

⚡ Arth-Goldau - Bellinzona

Restrizione tra Arth-Goldau e Bellinzona.

EC, IC2, IC21 saranno deviati via tratta panoramica e saranno ritardati di circa 60 minuti.

La restrizione durerà almeno fino al 16.08.23/23:59

Ulteriori informazioni: https://t.co/CQPpYFWcqx#railinfo — RailService SBB CFF FFS (@RailService) August 10, 2023

Incidente proprio prima della Street Parade

L'incidente è avvenuto in un periodo in cui i treni sono molto affollati per i rientri dalle vacanze. Inoltre, proprio questo fine settimana si terrà la Street Parade a Zurigo.

Venerdì a Bellinzona ci sarà una conferenza stampa con maggiori informazioni.

Ricordiamo che non ci sono feriti, ma i danni sono ingenti. I vagoni «contenevano merce pericolosa, che non è fuoriuscita e non ha causato alcun pericolo», ha indicato in una nota la polizia cantonale ticinese.