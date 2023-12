Una donna arrestata per aver partecipato al raggiro Tipress

Una donna slovacca di 42 anni è stata arrestata giovedì 30 novembre perché sospettata di aver preso parte a tre truffe agli anziani nel Bellinzonese e nel Luganese.

Il modus operandi, secondo quanto riferisce il Ministero pubblico, rientra nelle «chiamate shock». I truffatori chiedono con insistenza un’importante somma di denaro necessaria a coprire le cure di un congiunto stretto affetto da una grave malattia o incorso in un incidente della circolazione.

La 42enne è stata fermata in flagranza di reato verso le 16.00 in via Franco Zorzi a Bellinzona dopo aver appena recuperato il bottino a casa di un’anziana della zona.

Swisstxt