Un biglietto unico per viaggiare in battello sui tre bacini di Lugano, Como e Verbano, con attracco in oltre 110 destinazioni.

Dal 1. agosto al prossimo 8 ottobre i turisti avranno a disposizione la «Carta 3 Laghi», una novità frutto della collaborazione italo-svizzera.

Si tratta di un titolo di viaggio a validità giornaliera acquistabile presso le agenzie di terra al prezzo speciale di 84 franchi (adulti) e di 42 franchi (6-11 anni).

«La nuova carta è pensata per far scoprire e visitare il territorio sia ai turisti che ai cittadini», commenta Agostino Ferrazzini, presidente di Società Navigazione del Lago di Lugano.

