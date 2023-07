Immagine d'illustrazione archivio KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Un grave caso di guida in stato di ebrietà è stato riscontrato lunedì, poco prima delle 5.30, durante un normale controllo da parte del personale del Centro di controllo veicoli pesanti (CCVP) di Giornico.

Al 44enne cittadino italiano, autista di professione che si trovava alla guida di un veicolo pesante proveniente dal Bellinzonese e diretto oltre San Gottardo, è infatti stata riscontrata un'alcolemia del 0,76 mg/l.

L'uomo è stato denunciato al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida in stato di ebrietà. Gli è inoltre stata ritirata la licenza di condurre, mentre l'autoarticolato (trattore a sella trainante un semirimorchio) appartenente a una ditta svizzera è stato successivamente preso in consegna da un altro autista abilitato.

La Polizia cantonale, nel comunicato stampa, ricorda che «il consumo di alcol alla guida è tra le cause maggiori di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali. La soluzione per evitare di cagionare danni a sé stessi e agli altri utenti della strada rimane sempre la stessa: 'Chi guida non beve'».