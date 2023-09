UBS nomina dieci direttori regionali, in Ticino c'è una riconferma

Luca Pedrotti è da tempo direttore regionale in Ticino. Keystone

UBS ha nominato i direttori delle dieci regioni svizzere: tre sono di provenienza Credit Suisse (CS), l'istituto concorrente recentemente acquisito.

In Ticino è stato confermato Luca Pedrotti, l'ex calciatore professionista in forza a UBS sin dal 1989, quando la società si chiamava ancora Unione di banche svizzere.

I direttori saranno a capo dei team di gestione regionali, scrive la responsabile di UBS Svizzera Sabine Keller-Busse in una nota interna diffusa oggi ai dipendenti e confermata da una portavoce all'agenzia Awp.

Oltre a Pedrotti da UBS arrivano André Spycher (regione Argovia/Soletta), Jean-François Beausoleil (Ginevra), Patrick Bourloud (Romandia) Iwan Willisch (Vallese), tutti confermati nel loro ruolo, nonché Christa Emminger de Grenus (Berna) Daniel Cottini (Svizzera centrale), nuovi nella funzione. Giungono per contro dalle file di quella che era Credit Suisse Patrice Kleewein (Basilea), Christoph Zeller (Svizzera orientale) e Sabine Heller (Zurigo).

Nella sua lettera Keller-Busse ha anche confermato che per il momento nulla cambierà nell'attività elvetica del gruppo, né per i dipendenti né per i clienti. Nel frattempo però un apposito team sta preparando la fusione legale delle due entità svizzere, che – come già noto – è prevista per il 2024, seguita dalla migrazione dei clienti nel 2025.

hm, ats