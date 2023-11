Immagine simbolica. archivio tipress

Verso le 17.00 di oggi, mercoledì, c'è stato un incidente a Barbengo: un camion si è scontrato con un ciclista.

Un camionista italiano di 44 anni, residente in Provincia di Varese, si stava dirigendo verso via Figino all'intersezione con via Cadepiano quando si è visto attraversare il campo stradale, da destra, da un 12enne del Luganese a bordo di una bicicletta.

Il 44enne ha subito frenato, ma non è riuscito a evitare l'impatto con il ciclista, che è stato scaraventato a terra.

Stando alla prima valutazione medica, il ragazzo ha riportato serie ferite.

Sono intervenute un'ambulanza della Croce Verde di Lugano e una pattuglia della Polizia della città di Lugano, comunica la polizia cantonale.