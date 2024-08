Ordinato l'abbattimento di un lupo in Val Bedretto

Un lupo solitario Keystone

Sono bastati i morsi lasciati dal predatore su undici ovini sbranati, tra pecore e agnelli, per decretare che nel comune di Bedretto si aggira un lupo.

Un singolo lupo per il quale il Consiglio di Stato ha annunciato mercoledì di aver emanato un ordine di abbattimento. La predazione è avvenuta il 29 luglio in zona Cave delle Pigne.

In alta valle Bedretto, continua la nota, non è mai stata accertata la presenza di un branco di lupi. Per questa ragione l’attacco è da ricondurre a lupi singoli.

L’ordine avrà validità di 60 giorni e l’abbattimento verrà eseguito dai guardacaccia dell’Ufficio caccia e pesca, coadiuvati da altro personale.

