Un pericolo marcato di nevicate minaccia tutto il Ticino

Nella foto una nevicata sulla città di Lugano (foto d'archivio). © Ti-Press / Pablo Gianinazzi

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) ha diramato un'allerta di grado 3 (pericolo marcato) di nevicate in tutto il Ticino.

Un'allerta di livello 3 (pericolo marcato) per le nevicate è stata diramata per tutto il Ticino a partire dalle 21:00 di oggi, domenica, fino alle 09:00 di martedì, come rende noto MeteoSvizzera. I limiti delle nevicate si situano tra i 500 fino ai 1200 m (in rialzo) e gli accumuli previsti sono tra i 5 fino ai 50 cm. La fase più intensa dell'evento sarà tra le 12:00 di lunedì e le 03:00 di martedì.

Durante l'evento meteorologico sono da prevedere limitazioni del traffico stradale, ferroviario e aereo. La neve può inoltre appesantire i rami degli alberi, che possono quindi spezzarsi, e rendere scivolose le strade.

Allerta della Confederazione: forti nevicate. Livello 3 (su 5). Regioni interessate, ulteriori informazioni e raccomandazioni di comportamento su https://t.co/vSmWWa1P7M e su https://t.co/RKWUn9pmK6 oppure sull’App di MeteoSvizzera. #MeteoSvizzera #allertamaltempo pic.twitter.com/EYyJRzNbKs — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) February 25, 2024

MeteoSvizzera raccomanda perciò di informarsi, prima e durante un tragitto in auto, sulle condizioni delle strade e della viabilità, di attenersi alle informazioni dei servizi di manutenzione e di evitare i boschi e gli alberi nel limite del possibile.

Infine è consigliato consultare regolarmente il bollettino delle valanghe dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), che ha infatti diramato un'allerta di grado 3 (pericolo marcato) per valanghe in Ticino e in altre regioni alpine. La durata dell'evento in questo caso è limitata alla giornata di domenica.