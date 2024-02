Davos sda

Il leventinese Giovanni Croce è in lista per le Comunali. «Sto a destra. Ho una visione opposta rispetto a quella del sindaco attuale, il socialista Philipp Wilhelm».

A Davos si è aperta la corsa al posto di landamano, denominazione e ruolo che corrispondono a quelli di sindaco. L’elezione del capo dell’Esecutivo locale per la legislatura 2025-2028 è fissata per il 7 aprile.

Due i contendenti ufficialmente in lizza: oltre al landamano in carica, il socialista Philipp Wilhelm, si è candidato a sorpresa un italofono, che vuole servire un piatto indigesto al grande favorito.

Si tratta di Giovanni Croce, 45 anni, leventinese di nascita e albergatore di formazione. Da 15 anni risiede a Davos, dove, oltre a gestire un ristorante, presiede la sezione cittadina della Pro Grigioni Italiano.

Politicamente parlando, il ticinese si presenta alle elezioni del 7 aprile come indipendente, ma ha un orientamento e una visione agli antipodi rispetto al landamano in carica Wilhelm. «Sto a destra», conferma Croce: «Ho una visione completamente opposta a quella del sindaco attuale: il compito del Comune secondo me è di gestire la cosa pubblica, di creare le basi (per lo sviluppo, ndr.) ma non fare lo sponsor del cittadino».

Oltre al mantenimento del meeting annuale del WEF e dell’attrattiva turistica per Davos, Croce vuole risolvere anche gli annosi problemi che toccano il traffico, il parco immobiliare e il mercato del lavoro della cittadina.