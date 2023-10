Un uomo entra alla scuola elementare di Massagno, interviene la polizia

Nella foto un'aula della scuola elementare di Massagno (immagine illustrativa/foto d'archivio). © Ti-Press / Sara Solcà

Oggi, giovedì, verso le 11:30 un uomo si è introdotto nella Scuola elementare di Massagno in stato confusionale.

Lo comunica la Polizia cantonale, che grazie alla presenza nell'istituto scolastico per le lezioni di educazione stradale degli agenti della Polizia Ceresio Nord, è rapidamente intervenuta bloccando e prendendo l'uomo a carico, insieme alla direzione scolastica.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia della Città di Lugano, e il Gruppo Minori della Polizia cantonale.

Secondo una prima ricostruzione nessuna delle persone presenti è stata messa in pericolo. L'uomo è stato in seguito trasportato all'ospedale per una valutazione medica.