I reali applaudono Stranociada

Re Pardo II e Regina Carlotta I sono usciti con il sorriso dalla due giorni del Carnevale di Locarno.

I numeri hanno confortato, nuovamente dopo il 2023, la scelta di proporre la Stranociada sulle doppia serata.

In città vecchia si sono trovati venerdì sera in 4’000 e ben 7’000 sabato, mentre in Piazza Grande il «risotto e luganiga» è scivolato nei piatti per 4’200 volte.

Il cielo non ha giocato brutti scherzi durante tutto il fine settimana e la sana voglia di fare festa degli avventori ha fatto il resto.

«Nelle due serate non abbiamo registrato alcun incidente o problematica rilevante», sottolinea il presidente Antonio Cicero.

Swisstxt