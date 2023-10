Ufficio della caccia e della pesca

Nel 2023 in Val Colla sono nati cinque cuccioli di lupo. Lo comunica l'Ufficio cantonale della caccia e della pesca in seguito al monitoraggio costante per mezzo di fototrappole.

La presenza del predatore nella zona era stata confermata nel settembre dello scorso anno, quando le fototrappole avevano immortalato due esemplari adulti e tre lupacchiotti di circa tre-quattro mesi.

La prima notizia relativa a una cucciolata del 2023 era stata riferita dalle autorità cantonali il 4 ottobre. Allora si parlava di un solo lupacchiotto, in attesa di un ulteriore approfondimento che ha poi determinato la presenza di cinque piccoli.

Swisstxt