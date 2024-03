I cittadini di Val Mara chiamati a pronunciarsi sulla concessione di un credito per la ristrutturazione dello stabile denominato Sala multiuso a Rovio si sono chiaramente espressi contro il credito di 990'000 franchi.

Nella foto, una veduta aerea panoramica del nuovo Comune di Val Mara, nato dall'aggregazione dei Comuni di Maroggia, Melano e Rovio, con le elezioni comunali del 10 aprile 2022. © Ti-Press

I contrari all’investimento approvato lo scorso 25 settembre dal Consiglio comunale sono stati 688. I favorevoli 346.

La votazione è stata storica. Si è trattato infatti della prima decisione contestata tramite referendum nel Comune nato dalla fusione fra Maroggia, Melano e Rovio.

Secondo i contrari il restauro era spropositato per la destinazione prevista per lo stabile di fine Ottocento in Piazza Fontana.

Swisstxt