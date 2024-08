La foce del fiume Maggia Ti-Press

Le acque del Lago Verbano non hanno particolarmente risentito della grave alluvione in Valle Maggia di fine giugno.

Swisstxt

Le nuove analisi mensili del Laboratorio cantonale ticinese, svoltesi mercoledì scorso, hanno di nuovo certificato la balneabilità delle acque del lago e della Maggia.

Lungo il fiume rimane comunque il divieto di bagnarsi nel tratto tra tra Visletto e Someo.

A margine dell'alluvione era stata anche dichiarata la non balneabilità del Lago, ma solo in via preventiva e in presenza di detriti.

