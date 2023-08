Il momento del misfatto. Frame video

Emergono alcune novità in merito a quanto avvenuto negli scorsi giorni in una villa di Viggiù, nel Varesotto, dove un gruppo di sei persone, tra cui un noto modello e influencer tedesco, ha distrutto un'opera d'arte solo per fare un video.

Il direttore della Villa Alceo, Bruno Golferini, ha raccontato all'ANSA che i giovani sbeffeggiavano e bevevano «limoncello davanti ai carabinieri, una consumazione che per altro non hanno pagato», e qualcuno di loro ha addirittura lanciato «un coltello a serramanico aperto contro l'abitazione dei vicini quando hanno visto arrivare la pattuglia».

I sei giovani tedeschi, tra cui l'influencer Janis Danner, sono quindi stati denunciati, in particolare per aver distrutto la statua di Emilio Butti mentre giravano un video.

«Siamo davvero indignati, speriamo che quanto accaduto serva da lezione a chiunque venga in Italia, un Paese che merita turisti educati e un patrimonio che va tutelato», ha proseguito, per poi concludere: «Oltre a pagare i conti, si devono rispettare arte e cultura».

Dopo l'accaduto Danner è stato attaccato sulla sua pagina Instagram, tanto da dover disattivare i commenti. «Al momento non possiamo rilasciare dichiarazioni in merito alle voci attualmente in circolazione sul presunto incidente», ha detto all'ANSA l'ufficio stampa dell'influencer.

ATS / sam