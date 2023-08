Il momento del misfatto. Frame video

Sei persone sono state denunciate ai carabinieri dai gestori di Villa Alceo a Viggiù, in provincia di Varese, per il danneggiamento di una statua di Emilio Butti, per circa 100 mila euro di danni.

Tra i denunciati anche Janis Tim Danner, noto modello e influencer tedesco con oltre un milione di follower su Instagram, che secondo i querelanti avrebbe spinto la statua, insieme ad altri due giovani tedeschi, mentre una terza li stava filmando.

SDA