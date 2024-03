A decine di cittadini svizzeri è vietato l'ingresso in Thailandia per 99 anni

Decine di cittadini svizzeri non potranno più recarsi in Thailandia. Carola Frentzen/dpa

Le loro domande di visto sono state falsificate da un console onorario. Di conseguenza, a decine di cittadini svizzeri è stato vietato di recarsi in Thailandia per 99 anni. Alcuni hanno anche trascorso un periodo in prigione in Thailandia.

Hai fretta? blue News riassume per te La Thailandia ha vietato l'ingresso nel Paese a diverse decine di cittadini svizzeri.

Il colpevole è un ex console onorario thailandese che ha inoltrato domande di visto svizzere con informazioni false.

Gli svizzeri non sapevano che il console onorario stava falsificando le loro domande.

Alcuni sono stati addirittura imprigionati in Thailandia. Mostra di più

Amano la Thailandia, ma non possono più entrare nel Paese per 99 anni. Il motivo: hanno ottenuto inconsapevolmente il visto attraverso un consolato sulla base di informazioni false.

Sono svizzeri di età matura e completamente innocenti - ne sono convinti loro stessi, e anche il «Blick» presenta la situazione in questo modo.

Beat W. è già stato nel Paese del Sud-Est asiatico 20 volte. Dopo la sua ultima visita, ha ricevuto una telefonata dall'ambasciata svizzera. È finito su una lista nera thailandese ed è stato molto fortunato a non essere stato arrestato quando ha lasciato il Paese.

Ben diversa è la storia di Franz L. Il 77enne ha trascorso otto giorni in detenzione in attesa dell'espulsione. È stato tenuto in una stanza insieme ad altre 300 persone. Dormivano sul pavimento. Alla fine ha comprato la sua libertà per 8.000 franchi, riporta il Blick.

Un'altra coppia è stata arrestata al confine tra Cambogia e Thailandia. Una donna che è stata respinta al check-in di Zurigo ha avuto un colpo di fortuna.

Il console onorario ha falsificato le domande di visto

Il Blick ha identificato altri 48 cittadini svizzeri a cui è stato vietato l'ingresso in Thailandia per 99 anni.

Gli elvetici banditi dalla Thailandia hanno ottenuto il visto tramite il console onorario thailandese a Dornbirn, in Austria. Secondo il Blick, lo hanno fatto per evitare di recarsi all'ambasciata thailandese di Berna.

Il console onorario, che nel frattempo è stato licenziato dalla Thailandia, voleva accelerare il rilascio dei visti. Per questo motivo ha assegnato una residenza in Austria invece che in Svizzera per coloro che desideravano viaggiare. In questo modo i visti potevano essere rilasciati a Vienna invece che a Berna.

Ma, l'ambasciata thailandese si è accorta delle false informazioni e ha sanzionato non solo il console onorario, ma anche i cittadini svizzeri che viaggiavano con i visti fraudolenti.

Il DFAE interviene, la Thailandia mantiene il divieto

Il divieto di ingresso in Thailandia ha colpito in modo particolare la coppia Iris e Viktor G. Il figlio vive in Thailandia da oltre 20 anni, è sposato e ha un figlio. Viktor G. soffre anche di gravi reumatismi, motivo per cui da tempo trascorre l'inverno con i parenti in Thailandia.

Se la Thailandia non recede dalla sua linea dura, i G. e gli altri svizzeri non potranno più recarsi nel regno del Sud-Est asiatico.

Il console onorario licenziato ammette il suo errore, esprime rammarico al Blick e, secondo il giornale, sta anche cercando di fare ammenda per la sua offesa.

Ma, è convinto che l'ambasciata thailandese sappia che gli svizzeri non hanno colpa per le loro richieste di visto falsificate. Sta cercando di convincere i rappresentanti thailandesi a rimuovere le persone bandite dalla lista nera. Finora senza successo.

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha annunciato di aver chiesto ripetutamente alle autorità thailandesi di revocare la lista nera. Nelle prossime settimane sono previsti ulteriori interventi, secondo quanto riportato dal «Blick».