Il progetto di rinnovo dello scalo. Keystone

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha avviato le procedure di approvazione dei piani per il nuovo Dock A dell'aeroporto di Zurigo, che comprende anche la torre di controllo.

I due nuovi edifici, che sostituiranno quelli attuali costruiti oltre trent'anni fa, sorgeranno a nord del sito odierno.

Il Dock A, ricorda l'UFAC in una nota odierna, è stato inaugurato nel 1985 come edificio unico continuo con torre di controllo integrata. Gli stabili hanno raggiunto la fine del ciclo di vita, poiché non soddisfano più integralmente i moderni requisiti di funzionalità e sostenibilità.

La costruzione potrà avvenire senza interruzioni o limitazioni dell'esercizio dello scalo. Al termine dei lavori per il Dock A, si procederà all'integrazione della torre nel terminal a est dell'attuale sito.

Dal 16 novembre al 15 dicembre, le domande di approvazione dei piani saranno depositate pubblicamente presso la città di Kloten (ZH) e su Internet. Al termine di questa fase, l'UFAC esaminerà i pareri e le eventuali opposizioni. In seguito, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) prenderà una decisione sui due progetti.

bt, ats