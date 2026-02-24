  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto È morto l'ex consigliere nazionale e ex «senatore» argoviese Willy Loretan

SDA

24.2.2026 - 18:14

L'ex parlamentare Willy Loretan (PLR/AG) in una foto d'archivio
L'ex parlamentare Willy Loretan (PLR/AG) in una foto d'archivio
Keystone

L'ex consigliere nazionale ed ex «senatore» argoviese Willy Loretan (PLR) è morto domenica all'età di 91 anni. Lo ha comunicato oggi il Partito liberale-radicale svizzero sulla piattaforma X.

Keystone-SDA

24.02.2026, 18:14

24.02.2026, 18:19

Giurista di formazione, Loretan è stato un «politico impegnato». È anche sempre stato un membro apprezzato del PLR, viene precisato.

Nato nel 1934 e cresciuto in Vallese e a Zofingen (AG), Loretan ha studiato giurisprudenza e ha ottenuto la patente di avvocato. Ha quindi lavorato sia nell'amministrazione sia per i tribunali.

La sua carriera politica è iniziata a Zofingen, dove ha ricoperto, tra l'altro, la carica di sindaco. Nel 1979 è stato eletto al Consiglio nazionale e nel 1991 è passato al Consiglio degli Stati. Ha fatto parte della Camera dei cantoni fino al 1999.

I più letti

Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»
Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
Ecco cosa pensava Diana del cognato Andrea e perché diffidava di lui
Dal cane al traguardo all'allarme preservativi, ecco i fatti più curiosi delle Olimpiadi 2026
La rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»

Altre notizie

Svizzera. Ancora in crescita le ammissioni al servizio civile

SvizzeraAncora in crescita le ammissioni al servizio civile

Al voto l'8 marzo. Iniziativa «200 franchi bastano!», nell'UDC grigionese c'è chi dice «no»

Al voto l'8 marzoIniziativa «200 franchi bastano!», nell'UDC grigionese c'è chi dice «no»

Farmaci. Risolta la grave penuria di vaccini e antibiotici in Svizzera. Ma si teme per il futuro

FarmaciRisolta la grave penuria di vaccini e antibiotici in Svizzera. Ma si teme per il futuro