La Svizzera «si impegna con determinazione per una pace giusta e duratura» in Ucraina, ha scritto questa sera sulla rete sociale X il presidente della Confederazione Guy Parmelin nel giorno in cui la guerra scatenata dalla Russia contro Kiev entra nel quinto anno.

Nel suo messaggio il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca ha anche elogiato l'immensa resistenza del popolo ucraino e assicurato che la Confederazione sosterrà l'Ucraina con aiuti umanitari e nella ricostruzione.