Guerra Parmelin: «La Svizzera s'impegna per una pace giusta e duratura»

SDA

24.2.2026 - 21:28

Guy Parmelin ha elogiato l'immensa resistenza del popolo ucraino. (Immagine d'archivio del 18 febbraio)
Guy Parmelin ha elogiato l'immensa resistenza del popolo ucraino. (Immagine d'archivio del 18 febbraio)
Keystone

La Svizzera «si impegna con determinazione per una pace giusta e duratura» in Ucraina, ha scritto questa sera sulla rete sociale X il presidente della Confederazione Guy Parmelin nel giorno in cui la guerra scatenata dalla Russia contro Kiev entra nel quinto anno.

Keystone-SDA

24.02.2026, 21:28

24.02.2026, 21:31

Nel suo messaggio il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca ha anche elogiato l'immensa resistenza del popolo ucraino e assicurato che la Confederazione sosterrà l'Ucraina con aiuti umanitari e nella ricostruzione.

La guerra in Ucraina

Dopo 4 anni. L'Europa al fianco di Kiev: «Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi»

Dopo 4 anniL'Europa al fianco di Kiev: «Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi»

Anniversario. Raduni a Zurigo e a Losanna per i quattro anni della guerra in Ucraina

AnniversarioRaduni a Zurigo e a Losanna per i quattro anni della guerra in Ucraina

Guerra. Russia: «Londra e Parigi vogliono fornire armi nucleari a Kiev»

GuerraRussia: «Londra e Parigi vogliono fornire armi nucleari a Kiev»

Altre notizie

Lutto. È morto l'ex consigliere nazionale e ex «senatore» argoviese Willy Loretan

LuttoÈ morto l'ex consigliere nazionale e ex «senatore» argoviese Willy Loretan

Svizzera. Ancora in crescita le ammissioni al servizio civile

SvizzeraAncora in crescita le ammissioni al servizio civile

Al voto l'8 marzo. Iniziativa «200 franchi bastano!», nell'UDC grigionese c'è chi dice «no»

Al voto l'8 marzoIniziativa «200 franchi bastano!», nell'UDC grigionese c'è chi dice «no»