Anniversario Raduni a Zurigo e a Losanna per i quattro anni della guerra in Ucraina

24.2.2026 - 19:33

Un'immagine della manifestazione a Losanna in occasione del quarto anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina
In varie città svizzere si sono tenuti raduni per commemorare i quattro anni della guerra in Ucraina: in particolare circa 1000 persone si sono riunite questa sera a Zurigo per una manifestazione pacifica.

24.02.2026, 20:37

Altre 200 persone si sono invece radunate nel centro di Losanna e hanno poi assistito a un concerto di beneficenza davanti alla chiesa di Saint-Laurent.

I fondi raccolti permetteranno di sostenere l'aiuto umanitario in Ucraina, secondo gli organizzatori. Diversi cantanti si sono alternati in «Place du 14 juin», tra cui bambini in coro e un gruppo di giovani. Il raduno di solidarietà con il popolo ucraino era iniziato intorno alle 17:00.

Sul volantino che annunciava il concerto, le diverse organizzazioni pro ucraine hanno scritto che «non abbiamo il diritto di abituarci alla guerra». E hanno aggiunto: «Mentre leggete queste righe, l'Ucraina continua a combattere – per la sua libertà, per il diritto internazionale, per la sicurezza e la libertà di tutta l'Europa».

Una mostra fotografica all'aperto è stata inoltre allestita in questi ultimi giorni sui gradini della chiesa di St-Laurent. Intitolata «I coraggiosi salvano vite», è dedicata ai soccorritori del Servizio nazionale ucraino per le situazioni di emergenza. Era visibile dal 20 febbraio fino ad oggi.

Manifestazione anche a Zurigo...

A Zurigo, invece, i manifestanti si sono riuniti poco dopo le 18.00 in Helvetiaplatz per manifestare la propria solidarietà al popolo ucraino. Con striscioni e bandiere hanno sfilato per la città fino alla Bürkliplatz.

Lì si è tenuto un comizio finale con diversi oratori. Secondo un fotografo dell'agenzia Keystone-ATS sul posto, al raduno hanno partecipato circa 1000 persone.

L'evento è stato organizzato dall'associazione «Helvetia For Ukraine». «Solo insieme si può portare alla luce la verità e chiedere una pace giusta», ha scritto l'associazione in un post su Instagram.

... nonché a Neuchâtel e a Ginevra

Secondo il quotidiano neocastellano ArcInfo, una cinquantina di persone si sono riunite nel pomeriggio anche a Neuchâtel in segno di sostegno all'Ucraina.

Dal canto suo, la radiotelevisione romanda RTS ha annunciato che quasi 300 persone si sono radunate in «Place des Nations» a Ginevra, rispondendo così all'appello della missione permanente dell'Ucraina presso le Nazioni Unite e di diverse associazioni.

