Maltempo Brasile: salgono a 23 le vittime dell'alluvione a Juiz de Fora

SDA

24.2.2026 - 19:51

Gli oltre 170 millimetri di pioggia caduti sulla regione hanno provocato l'esondazione del fiume Paraibuna e diverse frane.
Gli oltre 170 millimetri di pioggia caduti sulla regione hanno provocato l'esondazione del fiume Paraibuna e diverse frane.
Keystone

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha inviato le condoglianze alle famiglie delle vittime dell'alluvione che ha colpito Juiz de Fora, nello stato di Minas Gerais, causando almeno 23 morti, 45 dispersi e danni ingenti alle infrastrutture.

Keystone-SDA

24.02.2026, 19:51

24.02.2026, 20:10

«Voglio inviare i miei più profondi sentimenti alle famiglie che hanno perso le loro case e i loro cari. Solidarizzo con le autorità e le forze di sicurezza di Minas Gerais che stanno lavorando al soccorso e all'assistenza immediata alla popolazione colpita», ha scritto sulla rete sociale X.

«Ho disposto la pronta mobilitazione del governo. Una squadra di coordinamento della Forza nazionale del sistema sanitario è già in viaggio. La protezione civile nazionale lavora in stato di massima allerta», ha aggiunto. «Abbiamo già riconosciuto lo stato di calamità a Juiz de Fora.

Nelle prossime ore e nei prossimi giorni resteremo pronti ad agire con la rapidità e la forza che il momento richiede. Il nostro obiettivo è garantire assistenza umanitaria, ripristino dei servizi di base, aiuto agli sfollati e sostegno alla ricostruzione», ha concluso.

Gli oltre 170 millimetri di pioggia caduti sulla regione hanno provocato l'esondazione del fiume Paraibuna e diverse frane. Tre scuole sono state aperte per accogliere gli sfollati e le lezioni nella rete pubblica sono state sospese. L'Istituto nazionale di meteorologia prevede ulteriori precipitazioni, con rischio di nuovi allagamenti e smottamenti nelle aree colpite.

