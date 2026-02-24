L'Alpamare è attualmente parzialmente chiusa Wikipedia

Parti del soffitto si sono staccate all'Alpamare di Pfäffikon (SZ). La gestione della struttura conferma per la prima volta i danni causati dalla ruggine, ma sottolinea che non c'è stato «in nessun momento» un rischio di crollo. Dieci dei dodici scivoli dovrebbero essere riaperti a breve.

Gli scivoli dell'Alpamare di Pfäffikon sono chiusi da più di due settimane. Ufficialmente la gerente ha parlato a lungo di un «guasto tecnico». Adesso è stata chiarita la situazione: il cemento si è staccato dal soffitto del parco acquatico.

Come anticipa «Inside Paradeplatz», che cita una fonte vicina alla struttura, sono state scoperte armature arrugginite. L'azienda a capo del parco, Bad Seedamm AG, ha poi confermato ai media che «circa 100 grammi di materiale» si sono staccati dal soffitto in cemento. Questo è dovuto al degrado degli strati superficiali.

La società cita come possibili cause l'umidità o la corrosione del calcestruzzo o della muratura. Episodi del genere si sono verificati «spesso in passato».

«In nessun momento» un rischio di crollo

Secondo la gerente, come ha dichiarato al «Tages-Anzeiger», le aree interessate sono state riparate o trattate con una protezione anticorrosione.

Un esame tecnico-materiale ha rivelato che la capacità portante del soffitto è diminuita di «meno dell'1%». L'usura è minima.

L'azienda non ha risposto però alla domanda se si possano escludere ulteriori danni da ruggine, ancora invisibili. Si riferisce invece ai lavori di ristrutturazione previsti per l'area interessata.

Allo stesso tempo, Alpamare sottolinea ancora una volta che non c'è stato «in nessun momento» un rischio di crollo. La chiusura degli scivoli è stata una misura puramente precauzionale.

Dieci scivoli aperti, due restano chiusi

Dieci dei dodici scivoli dovrebbero essere riaperti agli ospiti a breve. Due rimarranno chiusi per il momento. La gerente non entra nel dettaglio dei motivi. Ma sono state designate aree ben definite per garantire la sicurezza dei visitatori.

Alpamare è stato aperto nel 1977 e da allora è stato ampliato più volte, ma non è mai stato sottoposto a una ristrutturazione totale. Le voci critiche sui social media tracciano un parallelo con la tragedia della piscina coperta di Uster nel 1985, quando un soffitto crollò e dodici persone persero la vita. All'epoca, la causa fu l'arrugginimento delle barre di sospensione.

L'attuale gestore, il gruppo spagnolo Aspro-Ocio, respinge le accuse di investire troppo poco nella manutenzione. Ogni anno vengono investiti circa 450'000 franchi per i continui rinnovi. Dal 2024 sono stati sostituiti i filtri dell'acqua, rinnovato il ristorante Alpagrill e rinnovate le piscine all'aperto.

I danni ora individuati saranno utilizzati come opportunità per pianificare ulteriori rinnovamenti.