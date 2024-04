La Landsgemeinde odierna di Appenzello Keystone

Domenica di Landsgemeinde ad Appenzello Interno: riuniti sulla principale piazza del capoluogo, i cittadini hanno in particolare approvato la revisione completa della Costituzione cantonale e rieletto l'esecutivo.

SDA

La nuova Carta fondamentale entrerà in vigore nel 2027. Tra le novità figura un allentamento dell'obbligo di mandato, che ora è limitato alle sole autorità elette dal popolo.

È inoltre stato innalzato il limite delle spese a partire dal quale queste vanno obbligatoriamente sottoposte al popolo: due milioni di franchi invece di uno. La riforma introduce anche una normativa sul diritto d'urgenza.

L'UDC s'oppone ai cambiamenti

La nuova costituzione era osteggiata dal presidente cantonale dell'UDC Martin Ebneter. Quest'ultimo ha criticato le novità introdotte e il fatto che il governo non abbia rispettato l'impegno dato di non apportare modifiche sostanziali.

«Scrivere una nuova costituzione non significa copiare quella vecchia», ha replicato la granconsigliera Angela Koller. Alcune modifiche sostanziali sono state apportate, ma sono state presentate in modo trasparente, ha aggiunto, convincendo la grande maggioranza dei presenti.

Rieletto il Governo, ma un seggio è stato contestato

Per quel che concerne il Consiglio di Stato, i cittadini hanno riconfermato tutti gli uscenti, ossia Roland Inauen (indipendente), peraltro confermato presidente del governo, Roland Dähler (indipendente), Monika Rüegg (Centro), Ruedi Eberle (UDC) e Jakob Signer (indipendente), Stefan Müller (Centro) e Ruedi Ulmann (Centro).

Ad eccezione di quest'ultimo, tutti sono stati rieletti all'unanimità, o quasi. Non c'erano infatti persone candidate ai loro seggi.

Il seggio di Ulmann è invece stato attaccato da due cittadini, che hanno però ricevuto solo pochi voti. Il centrista è stato recentemente accusato di non aver rispettato alcune scadenze relative a permessi di costruzione.

Una perizia esterna lo ha tuttavia scagionato. Le due candidature che ha dovuto affrontare all'ultimo momento in sede di Landsgemeinde – per le quali non è richiesto alcun preavviso – si spiegano con queste polemiche.

fc, ats