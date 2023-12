Prende avvio oggi pomeriggio la 52esima legislatura dopo il rinnovo del parlamento. Keystone

Prende il via oggi pomeriggio la sessione invernale delle Camere federali, la prima della 52esima legislatura dopo le elezioni federali di ottobre.

Prima di passare gli argomenti in programma, i neo eletti dovranno giurare/promettere. I due rami del Parlamento dovranno in seguito eleggere i rispettivi presidenti. Questa volta tocca a due socialisti, per di più basilesi, dirigere i lavori per il 2024: Eric Nussbaumer (BL) e Eva Herzog (BS). Al Nazionale, inoltre, si esprimeranno il deputato con maggiore anzianità di servizio e l'eletto più giovane.

Sbrigate queste formalità, l'agenda del Consiglio nazionale (14.30-19.00) prevede la legge sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM e, in seguito, una mozione UDC con cui si intende posticipare l'introduzione dell'esigenza del 3,5% di superfici per la promozione della biodiversità.

In agenda anche l'iniziativa «contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)». A tale riguardo, il Parlamento ha già approvato un controprogetto indiretto. Il plenum dovrebbe raccomandare al popolo di respingerla, come chiesto dalla commissione competente.

Il Consiglio degli Stati (16:15-20:00) dovrà esaminare, a livello di divergenze, i decreti per lo stanziamento dei crediti destinati al traffico d'agglomerato. Per cofinanziare le infrastrutture di trasporto situate all'interno delle città e degli agglomerati, il Parlamento ha sbloccato 1,6 miliardi di franchi.

La Camera dei cantoni dovrà decidere se sostenere anche la nuova galleria stradale Moscia-Acapulco, nel Locarnese. Finora si è sempre opposta, ma nel frattempo la commissione ha cambiato idea.

cp, ats