Il Lago di Bienne alla Neuveville (BE) Keystone

Dopo le intense precipitazioni degli scorsi giorni, oggi la situazione sul fronte delle inondazioni si è stabilizzata in diverse regioni. Il rischio di allagamenti resta però particolarmente alto sulla riva meridionale del lago di Neuchâtel.

La soglia critica dovrebbe essere raggiunta sabato mattina. Le autorità vodesi si stanno preparando e i servizi di emergenza hanno installato sacchi di sabbia e altre barriere.

La situazione resta tesa anche nel canton Berna, dove il livello del lago di Bienne stamane era quattro centimetri sopra la soglia di piena. Allagamenti sono segnalati in diverse località, in particolare alla Neuveville. Le autorità prevedono che resti così per diversi giorni.

Va un po' meglio a Basilea, dove le acque del Reno sono leggermente calate, anche se la chiusura parziale della navigazione dovrebbe durare almeno fino a domani sera, così come a Sachseln (OW), dove non è stato necessario evacuare altre abitazioni.

Le piogge hanno provocato diversi smottamenti in Vallese. Stamane i corsi d'acqua stanno lentamente tornando alla normalità, ma continua a preoccupare la situazione di Champéry, dove una colata detritica a ostruito un torrente, portando alla nascita di un lago. Vi è il pericolo che la diga naturale si rompa, lasciando scendere a valle un onda di acqua e fango. Un centinaio di persone sono state sfollate.

Stamane la compagnia ferroviaria BLS ha inoltre reso noto di aver chiuso entrambe le canne della galleria di base del Lötschberg a causa di infiltrazioni di acqua nella parte vallesana del traforo.

mh, ats