Amherd sulla pista di Kloten mentre dà il benvenuto a Li Qiang appena atterrato. Keystone

La presidente della Confederazione Viola Amherd ha accolto oggi all'aeroporto di Zurigo il primo ministro cinese Li Qiang, giunto in Svizzera per una visita ufficiale e per presenziare al Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR).

L'accoglienza è da considerarsi eccezionale: è infatti raro che a un capo di governo (e non di Stato) venga dato il benvenuto in questo modo.

Il dirigente cinese, la più alta carica di Pechino ad arrivare in Svizzera dopo il presidente Xi Jinping nel 2017, è atterrato poco dopo le 14.00. I due politici hanno parlato per un paio di minuti, ha constatato un fotografo di Keystone-ATS che si trovava sul posto.

Li, in funzione da meno di un anno, sarà poi ricevuto domani alla residenza del Lohn, a Kehrsatz (BE), con gli onori militari dalla stessa Amherd. Seguirà un faccia a faccia e discussioni ufficiali fra le due delegazioni. L'accordo di libero scambio fra Svizzera e Cina potrebbe essere uno dei temi all'ordine del giorno.

Berna sarebbe interessata ad allargare l'intesa esistente, ma gli ultimi incontri risalgono al 2018. Il gigante asiatico è il terzo partner più importante della Confederazione dopo Unione europea e Stati Uniti.

Amherd e Li si ritroveranno anche martedì in quel di Davos. Entrambi hanno in effetti in agenda un discorso nel quadro del WEF.

bt, ats