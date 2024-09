Un modellino della futura stazione ferroviaria di Berna, in mostra durante la conferenza stampa odierna. Keystone

L'ampliamento della stazione ferroviaria di Berna non sarà concluso prima della fine del 2029. I lavori di costruzione stanno infatti richiedendo più tempo del previsto.

SDA

Lo hanno fatto sapere oggi davanti ai media i responsabili delle Ferrovie federali svizzere (FFS), della compagnia ferroviaria Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) e della città di federale.

La tabella di marcia prevedeva l'ultimazione dei ritocchi presso la stazione delle FFS entro la metà del 2028 per quanto riguarda il nuovo sottopassaggio, mentre l'inaugurazione della stazione sotterranea della RBS era prevista per la metà del 2029.

Il ritardo è dovuto alla difficile conformazione geologica del terreno, la complessità del progetto edile e al fatto che i lavori di costruzione vengono eseguiti mentre il traffico ferroviario scorre a pieno regime.

L'impatto finanziario di questo slittamento non è ancora noto con esattezza. In precedenza, le FFS e la RBS avevano stimato i costi per un totale di 1,1 miliardi di franchi.

L'ampliamento è di massima importanza poiché la seconda stazione ferroviaria più grande della Svizzera ha raggiunto i suoi limiti di capacità e contenimento dell'afflusso dei viaggiatori. Nelle ore di punta, la stazione della città federale è infatti estremamente affollata e il deflusso dei molti pendolari appare complicato.

daoe, ats