Nella stazione sciistica francese di Les Gets da due anni è vietato fumare sulle piste. Ma qual è la situazione in Svizzera? blue News lo ha chiesto ad alcuni impianti di risalita elvetici.

Come noto ormai a tutti, le sigarette fanno male sia alle persone che all'ambiente.

Ecco perché la stazione sciistica francese di Les Gets, tra il Monte Bianco e il Lago di Ginevra, due anni fa ha introdotto il divieto di fumare sulle piste.

Due anni fa, la stazione sciistica francese di Les Gets ha deciso di imporre il divieto di fumo su tutte le sue piste. È stata la prima in Europa a farlo. È ancora consentito fumare solo in cinque aree speciali, dove ci sono posacenere e cestini per i rifiuti.

Il motivo del divieto? Un giorno di quella primavera alcuni volontari hanno fatto il giro delle piste per raccogliere tutti i rifiuti, in modo che non rimanessero in natura, e tra questi hanno racimolato oltre 3'000 mozziconi di sigarette. Una cosa che ha fatto molto riflettere i gestori della struttura.

Una sola sigaretta, con il suo mix di tossine, può infatti contaminare da 40 a 60 litri di acque sotterranee pulite e avere un impatto negativo sulla crescita delle piante.

L'Associazione «Lunge-Zürich» riporta inoltre che: «Secondo uno studio dell'OMS del 2017, i mozziconi di sigaretta costituiscono la maggior parte dei rifiuti raccolti nelle città e sulle spiagge di tutto il mondo. Sostanze chimiche e piccole particelle provenienti da essi sono state trovate persino nell'Artico disabitato».

Il controllo potrebbe essere difficile

Sulle piste da sci svizzere non c'è, per il momento, alcun divieto di fumo. Ma sarà sempre così?

blue News lo ha chiesto ai responsabili degli impianti di risalita di Flims-Laax: «Al momento non è previsto un divieto totale di fumo, ma in passato è stata attuata una misura di prevenzione per quanto riguarda i rifiuti: sono infatti stati regalati migliaia di posacenere tascabili, in modo che i mozziconi di sigaretta non finiscano sulle piste, ma vengano gettati nel cestino più vicino».

A loro avviso non è difficile mettere in atto un divieto di fumo, ma lo è il controllare che questo venga rispettato in tutta l'area e decidere chi debba farlo.

Ogni anno si svolgono grandi campagne di pulizia

Per ripulire le piste, ogni primavera nel comprensorio sciistico di Flims viene organizzato un cosiddetto «clean up day», ossia una giornata di pulizia: «Volontari, club sportivi locali e dipendenti degli impianti di risalita collaborano per scovare e portare via tutti i rifiuti, compresi i mozziconi di sigaretta».

Non è però mai stato calcolato il numero di questi ultimi raccolti, ma a loro avviso «i mozziconi di sigaretta non sono un problema più grave di altri tipi di rifiuti».

Finora non sono state ricevute lamentele per il fumo

Anche nella stazione sciistica di Engelberg, nella Svizzera centrale, non è previsto il divieto di fumare sulle piste. «È chiaramente vietato negli edifici e sulle piattaforme», ci hanno risposto i responsabili degli impianti di risalita di Engelberg-Titlis, che però tengono a precisare che «non pubblicizzano tabacco o alcolici nel nostro comprensorio sciistico».

Questi non hanno tuttavia mai ricevuto lamentele da parte degli ospiti per il fumo sulle piste. Le giornate di pulizia si svolgono anche qui, ma in estate.

Lo stesso vale anche per gli impianti di Zermatt. Su richiesta anche in questo caso di blue News, hanno risposto che non è previsto il divieto di fumare sulle piste, ma che ogni anno viene organizzata una grande campagna per raccogliere tutti rifiuti.