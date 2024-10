Appello a far controllare i funghi raccolti (archivio) Keystone

L'antidoto utilizzato in caso di avvelenamento da amanite phalloides non è disponibile né in Svizzera né all'estero, almeno fino a metà novembre. Tox Info Suisse invita quindi a far verificare i funghi raccolti a un organismo ufficiale di controllo.

SDA

Come ogni anno in questo periodo, Tox Info Suisse viene consultato più volte al giorno da professionisti della salute per casi di avvelenamento da funghi.

Senza l'antidoto, le opzioni terapeutiche per gli avvelenamenti da amanite phalloides sono limitate e se non curati adeguatamente possono rivelarsi fatali, scrive Tox Info Suisse in un comunicato.

Per ridurre al minimo i rischi, è importante far controllare tutti i funghi raccolti da un organismo ufficiale. Gli indirizzi di punti di controllo sono disponibili sul sito www.vapko.ch.

razw, ats