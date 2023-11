La responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Elisabeth Baume-Schneider prevede che anche nel 2024 in Svizzera saranno presentate circa 28'000 domande di asilo, lo stesso numero di quest'anno.

Elisabeth Baume-Schneider (immagine d'archivio). KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Esclude categoricamente di esternalizzare le procedure all'estero. «Abbiamo un'etica, abbiamo uno Stato di diritto», dichiara la consigliera federale socialista in un'intervista pubblicata oggi dalla NZZ am Sonntag. «Non possiamo perseguire una politica simbolica che non sia compatibile con le nostre basi legali».

La «ministra» della giustizia prevede circa 28'000 domande di asilo per l'anno prossimo, «sempre ammesso che la situazione in Medio Oriente, ad esempio, non cambi completamente». Tuttavia, la Svizzera ha ancora le risorse per una politica d'asilo umana.

lt, ats