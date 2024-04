Lisa Mazzone, la neopresidente dei Verdi svizzeri, parla durante l'assemblea dei delegati del partito a Renens. KEYSTONE

La ginevrina Lisa Mazzone è la nuova presidente dei Verdi svizzeri. Unica candidata a tale carica, è stata eletta all'unanimità dai delegati in occasione dell'assemblea del suo partito tenutasi oggi, sabato, a Renens (VD).

SDA

Mazzone subentra così allo zurighese Balthasar Glättli, rimasto alla guida del partito ecologista per quattro anni: a novembre il consigliere nazionale aveva comunicato che non si sarebbe più riproposto in primavera a causa della flessione degli ecologisti registrata alle ultime elezioni federali. Glättli aveva dichiarato che il suo partito necessitava un nuovo inizio e un nuovo volto.

Prima delle elezioni, i Verdi hanno reso omaggio a Glättli, presidente del partito dal 2020 al 2024. «Balthasar ha sempre guidato il partito con una calma olimpica, anche nei momenti più difficili. Ha saputo mantenere la rotta, posizionando meglio il partito dal punto di vista strategico e continuando a digitalizzarlo», ha dichiarato Aline Trede, capogruppo in Parlamento.

SDA