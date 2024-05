Il medico bernese Marco Sieber fa parte ufficialmente degli effettivi dell'ESA da un mese esatto. Keystone

L'astronauta bernese Marco Sieber non è stato convocato per le prossime missioni dell'Agenzia spaziale europea (ESA) previste per il 2026 sulla Stazione spaziale internazionale (ISS). Sono stati selezionati la francese Sophie Adenot e il belga Raphaël Liégeois.

SDA

Lo ha reso noto oggi nel corso del Consiglio Spazio a Bruxelles il direttore generale dell'ESA Josef Aschbacher.

I due prescelti avevano concluso lo scorso mese la formazione di astronauta assieme a Sieber, allo spagnolo Pablo Álvarez Fernández e alla nordirlandese Rosemary Coogan. Tutti e cinque andranno in missione entro il 2030.

Adenot e Liégeois – che ha lavorato come neuroscienziato al Politecnico federale di Losanna e all'Università di Ginevra – condurranno tra l'altro una serie di esperimenti scientifici.

razw, ats