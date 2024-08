La prossima sessione autunnale sarà anche l'ultima per Bastien Girod (Verdi/ZH) Keystone

Il politico zurighese dei Verdi Bastien Girod lascerà il Consiglio nazionale al termine della sessione autunnale. Dopo 17 anni di politica, afferma che è giunto il momento di lavorare sul versante economico per implementare l'ecologia e la sostenibilità.

SDA

Al suo posto subentrerà Meret Schneider, che non era stata rieletta nel 2023. Girod era entrato per la prima volta nel Consiglio nazionale nel 2007, all'età di 26 anni. Durante il suo mandato è riuscito a portare a termine molti progetti importanti, ha dichiarato in un'intervista rilasciata questa sera alle edizioni online dei quotidiani di Tamedia.

Non si tratta né di una crisi né di averne abbastanza della politica. Con un lavoro presso la società di consulenza aziendale Deloitte nel settore della sostenibilità e del clima, Girod vede l'opportunità di rifocalizzarsi.

Lo zurighese ha spiegato che 17 anni fa c'erano pochi posti di lavoro nel campo dell'ecologia. Ora la situazione è diversa e gli obiettivi ambientali sono ancorati alla popolazione e alla politica. Prima era possibile raggiungere questo obiettivo solo a livello politico. Ora può utilizzare le sue conoscenze per ottenere risultati più concreti in termini di attuazione nell'economia.

Dopo l'insuccesso del suo partito alle elezioni federali dell'ottobre 2023, Girod ritiene che i Verdi siano ben lungi dalla loro scomparsa. Alla luce degli sforzi compiuti in Parlamento contro la tutela dell'ambiente, il pendolo tornerà a oscillare.

Girod è tranquillo riguardo al progetto del Consiglio federale di eliminare il divieto di costruire centrali nucleari. Allo stato attuale delle cose, una nuova centrale atomica non verrebbe costruita prima di 20 anni. A quel punto, però, la transizione energetica dovrebbe essere già una realtà.

Il consigliere nazionale dimissionario non crede che i piani del Consiglio federale mettano a rischio l'espansione delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, due dei principali successi di Girod. La sua interpretazione dei fatti attuali è che non c'è bisogno di centrali nucleari.

om, ats