Come la Confederazione e altri dodici Cantoni anche Berna disporrà di una procedura legislativa urgente.

Dalle urne del Canton Berna è emerso un chiaro «sì» all'introduzione di una procedura legislativa urgente. La modifica costituzionale è stata accolta con il 75,4% di voti favorevoli.

Frutto di riflessioni legate alla pandemia da Covid, il nuovo strumento dà al governo e al parlamento la possibilità di proporre misure urgenti da mettere in pratica prima del voto popolare.

Queste potranno entrare in vigore immediatamente, a condizione di essere approvate da almeno i due terzi dei membri del legislativo (ossia 107 su 160). Le nuove leggi andranno inoltre sottoposte al voto popolare entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, e in caso di bocciatura verranno immediatamente abolite.

La modifica costituzionale era sostenuta sia dal governo che dal Gran consiglio, che l'ha approvata all'unanimità. L'opposizione è arrivata da due organizzazioni come gli Amici della Costituzione e Mass-Voll che a suo tempo avevano criticato le misure anti-Covid. La Confederazione e dodici Cantoni dispongono già di una procedura legislativa urgente.

La partecipazione al voto si è attestata al 54,8%.

