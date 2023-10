Resterà comune autonomo Keystone

Berna non diventerà il quarto comune svizzero per numero di abitanti: i cittadini di Ostermundigen hanno bocciato la fusione con la città federale con il 57,1% dei voti. Inutile il «sì» convinto di Berna (72,4%). La partecipazione è stata del 57% in entrambi i comuni.

Il «no» di Ostermundigen non costituisce una vera sorpresa: i contrari erano molto attivi nella località situata all'est di Berna, e anche il Municipio aveva lasciato libertà di voto. Per gli oppositori più che una fusione il progetto corrispondeva a una inclusione del loro comune della città federale. Ostermundigen sarebbe così stato relegato al mero ruolo di quartiere, senza più voce in capitolo.

I sostenitori del progetto vedevano le cose in modo diverso: i due comuni hanno già forti legami economici, culturali e sociali. La fusione sarebbe stata una soluzione win-win: la popolazione di Ostermundigen avrebbe ottenuto più servizi con meno imposte, Berna avrebbe potuto disporre di alloggi più convenienti.

Se la fusione fosse stata approvata, Berna, con 163'000 abitanti (oggi ne ha 134'500), avrebbe scalzato Losanna come quarta città svizzera.

fc, ats