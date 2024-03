Il Campionato europeo di calcio femminile - che si terrà in Svizzera nel 2025 - dovrebbe essere sostenuto con un contributo di 15 milioni di franchi garantito dalla Confederazione. È quanto chiede una mozione della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura degli Stati. Keystone

La sessione primaverile delle Camere sta per terminare, ma il menù di Consiglio nazionale e degli Stati rimane copioso. Oggi la Camera del popolo ha in agenda due sessioni straordinarie, su Protezione delle frontiere nazionali svizzere» e «Povertà in Svizzera».

Il Consiglio nazionale, che si riunirà anche nel pomeriggio, ha in programma anche l'esame della modifica del Codice civile che reintroduce la possibilità per i coniugi di optare per il doppio cognome, una possibilità che sarà estesa anche ai figli, a prescindere dal fatto che i genitori siano sposati.

La Camera del popolo si occuperà poi della legge che introduce un nuovo mezzo di identificazione elettronico (Id-e), che sarà emesso dalla Confederazione. «Permetterà agli utenti un'identificazione online semplice, sicura e veloce», promette il governo nel suo messaggio.

Il Nazionale – ma anche gli Stati – dovrà poi decidere se approvare le proposte scaturite dalla Conferenza di conciliazione in merito alla Legge sul CO2 per il periodo successivo al 2024. I due rami del Parlamento si oppongono sull'opportunità di sostenere con al massimo 20 milioni di franchi all'anno le colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Da parte sua, il Consiglio degli Stati, che siederà unicamente al mattino, inizierà la seduta discutendo della mozione della sua Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura che chiede di innalzare a 15 milioni di franchi il sostegno federale al Campionato europeo di calcio femminile – Women's EURO 2025 – che si terrà appunto l'anno prossimo in Svizzera. Il governo non è disposto a spendere più di 4 milioni.

I «senatori» si occuperanno poi del dossier che prevede l'introduzione dell'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi. La commissione preparatoria chiede al plenum la non entrata in materia, non da ultimo per via della situazione instabile in cui versano le finanze federali.

Anche la Camera dei cantoni terrà una sessione straordinaria, durante la quale verrà esaminata una mozione dal titolo «Lottare contro la povertà proseguendo il programma di prevenzione e adottando una strategia nazionale».

fc, ats