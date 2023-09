Prosegue con una seduta mattutina l'ultima settimana della sessione autunnale sotto la Cupola. Keystone

Continua oggi con una seduta mattutina l'ultima settimana di lavori nel quadro della sessione autunnale delle Camere federali. Al Nazionale si parlerà nuovamente di energie rinnovabili, agli Stati di esercito, con la questione Leopard quale punto saliente.

In Consiglio nazionale (08.00-13.00) si tornerà quindi a discutere di fonti alternative, affrontando le divergenze superstiti con l'altra Camera in merito alla nuova Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.

Settimana scorsa, i «senatori» hanno in particolare ribadito di non voler obblighi concernenti l'installazione di pannelli solari sopra i posteggi. Qualora non ci si allineasse completamente alla versione dell'altro ramo del Parlamento, sarà necessario ricorrere a una conferenza di conciliazione.

I deputati si occuperanno poi del progetto, confezionato in adempimento a un'iniziativa parlamentare, che rende più flessibile un aspetto della legge sulle abitazioni secondarie. Esso prevede in particolare che, in futuro, chi demolirà una vecchia abitazione in località turistiche e ne costruirà una nuova potrà aumentare la superficie fino ad un massimo del 30%.

Sui banchi del Consiglio degli Stati (08.15-13.00) invece passerà il messaggio sull'esercito 2023, che prevede crediti d'impegno per un totale di circa 1,9 miliardi di franchi e include un aumento del limite di spesa per gli anni 2021-2024 da 21,1 a 21,7 miliardi.

Fra i vari punti, spicca la messa fuori servizio di 25 carri armati Leopard 2 da rivendere alla Germania, che lo scorso giugno ha già ricevuto il via libera dal Nazionale. La commissione preparatoria si è detta d'accordo con questa proposta.

Tra gli altri temi, la Camera dei Cantoni tratterà un postulato della sua Commissione della sicurezza sociale e della sanità con cui si chiede l'introduzione di un congedo pagato in caso di aborto spontaneo o perdita perinatale. Il dibattito in merito è stato lanciato da un'iniziativa del canton Ticino dai contenuti simili.

bt, ats